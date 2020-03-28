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Karantinaya alınan kadın kaldığı yurdu tanıttı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Londra’dan Sakarya’ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu yurdu ve odasını videoya alan kadın kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Londra'dan Sakarya'ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu yurdu ve odasını videoya alan kadın kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenci ile ailelerinin de içlerinde bulunduğu vatandaşlar Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda eğitim için İngiltere'den Sakarya'ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu Sabahattin Zaim Yurdu'nu ve odasını video çekerek tanıtan kadın, yurt içinde kadın kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti.


Görüntülerde, yemek ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığını, acil durumlarda aranması gereken telefon numaralarından içeceklerin hepsinin temin edildiği belirtiliyor.

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