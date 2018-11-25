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Karapürçek Yazılıgürgen'de yollar yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede asfalt çalışmaları sürdürülüyor.



'Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganı ile devam eden asfalt çalışmaları kapsamında Karapürçek ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi'nin tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarıyla yeni yüzüne kavuşturulması bölgede memnuniyet oluşturdu. Daha önce de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, mahalleye yaptığı ziyarette vatandaşlarla buluşmuş, çalışmaların hayırlı olmasını dilemişti. Yazılıgürgen Mahalle Muhtarı Kadir Geyve, çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.



Muhtar Kadir Geyve, “Mahallemizde SASKİ'nin altyapı çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir sayesinde mahallemizde yollar yenilendi. Altyapımızın yenilenmesiyle birlikte mahallemizde su kesintisi yaşanmıyor. Allah'a şükürler olsun her şeyimizi tamamladık. Asfaltın yenilenmesi sayesinde vatandaşlarımız rahat bir ulaşıma kavuştu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na, Belediye Başkanımız Orhan Yıldırım'a ve tüm çalışan ekiplere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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