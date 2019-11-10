Karapürçek'te asfalt memnuniyeti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmaları sona eren Karapürçek'e bağlı Ahmetler, Yazılıgürgen, Mecidiye ve Kızılbayır mahallelerini yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Karapürçek'in Ahmetler, Yazılıgürgen, Mecidiye ve Kızılbayır mahallelerinde toplamda 6 bin 870 metrelik güzergâh yeni yüzüne kavuşturuldu. Gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında toplamda 8 bin ton asfalt kullanıldı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada asfalt çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceği ifade edildi.

Ahmetler Mahallesi Muhtarı İsmail Öztürk, “Bağı bahçesi olan herkesin yüzü gülüyor. Toz ve topraktan geçilmeyen sokaklardan şimdi daha sağlıklı ve daha temiz nefes alarak geçiyoruz, yaşam kalitemiz arttı. Fabrika servislerinin de güzergâhında yer alan sokaklarımız daha güvenli hale geldi. Tüm vatandaşlar ve araçlar daha güvenli ve rahat ulaşım sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve Karapürçek Belediye Başkanımız Orhan Yıldırım'a teşekkür ederiz, kendilerine duacıyız” dedi.

Mecidiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Karadaş ise, “Sıcak asfalta kavuştuk dolayısı ile vatandaş çok memnun. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce muhtarlar olarak sesimize kulak veriyor ve bizi asla geri çevirmiyor. Çoluk çocuk toz ve topraktan dolayı sokağa çıkamıyordu. Şimdi ise çocuklar daha mutlu, toz ve topraksız sokağa çıkıp bisiklet binip oyun oynuyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve Karapürçek Belediye Başkanımız Orhan Yıldırım'a teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.