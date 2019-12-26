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Karapürçek'te iki kişiyi silahla yaralayan firari yakalandı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde arazi anlaşmazlığı sonucu iki kişiyi silahla yaralayan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde arazi anlaşmazlığı sonucu iki kişiyi silahla yaralayan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Olay, 20 Temmuz 2019 tarihinde Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesinde arazi anlaşmazlığı sebebi ile çıkan tartışma sonrasında meydana gelmişti. M.A. isimli şahıs Ş.Ç. ve oğlu R.Ç'yi silahla yaralayarak firar etmişti. Bir duyumu değerlendiren JASAT Geyve ile Karapürçek arasında bulunan Karakuz mevki'inde M.A. isimli şahsın ormanlık alanda bir kulübede saklandığını tespit edildi. Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timlerinin de destek verdiği operasyonda M.A. isimli şahıs üzerinde 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. M.A. isimli şahıs on ayrı mahkeme kararı ile arandığı, yaklaşık altı yıldır firari durumda olduğu öğrenildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından önce Geyve Adliyesine çıkartılan M.A., daha sonra başka bir dava için Akyazı Adliyesine çıkartıldı. Adli işlemler sonucunda M.A., çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

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