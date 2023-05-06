Karasu Aziziye Mahallesi'ne 6 bin 500 metrelik içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 6 bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı çalışmalarına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu Aziziye Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında nüfus artışı ile birlikte yaşanan içme suyu sorununa 6 bin 500 metrelik hat ile uzun yıllar boyunca çözüm olacak. Daha önce şebeke hattı olmayan ve tarımsal faaliyetlerin yaz aylarında yoğun olarak yürütüldüğü bölge, yeni hatta devam eden çalışmalar tamamlanması ile birlikte su sorunu yaşamayacak.