Karasu itfaiyesinden sağlıkçılara destek

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan korona virüsü için tedbirler alınmaya devam ediyor. Ülke genelinde de tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye'yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etti. Çağrı sonrasında vatandaşlar sağlıkçılara alkışlarıyla destek oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Karasu İtfaiyesi ekipleri ellerine aldıkları dövizlerle sağlık çalışanlarına destek oldu.