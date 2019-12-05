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Karasu sahilinde bulunan askeri mühimmat AFAD'ı harekete geçirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cisim AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cisim AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerce yapılan incelemede cismin askeri mühimmat olduğu tespit edilirken, olay yerine bomba imha ekibi beklendiği öğrenildi.


Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile vuran cismi gören vatandaşlar panik yaşayarak durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemenin ardından cismin kimyasal bir madde olmadığı, askeri mühimmat olduğu tespit edildi.


Tespit üzerine olay yerine bomba imha ekibinin yönlendirildiği öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme sürüyor.

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