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Karasu SGM'de sona gelindi

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce incelemelerde bulundu.

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce incelemelerde bulundu.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce'ye Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı eşlik etti. 5 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen ve ilçenin sosyal yaşantısına büyük katkı sunacak projenin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Yüce, merkezin yeni dönemde Karasuluları hizmetinde olacağını söyledi.


Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Ekrem Yüce, “Aşağı İncili Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda inşa edilen Karasu SGM tamamlanmak üzere. 4 bloktan oluşan proje ilçenin sosyal yaşantısına yeni bir boyut kazandıracak. Eğitim sınıfları, konferans salonu, yeşil alanları ile çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar bu merkezde buluşacak hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Biz; çocukların yüzünün güldüğü, hemşerilerimizin vakitlerini verimli kılabileceği ortamları yaygınlaştırmaya, şehrimizi yeni merkezlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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