Karasu'da 1 Temmuz Denizcilik Bayramı kutlamaları

Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen sportif ve sosyal etkinlikler, 1 Temmuz normalleşme sürecinin başlamasına rağmen bu yıl da gerçekleştirilmedi. Vatandaşın merakla beklediği halat çekme, yağlı direkten bayrak kapma ve ördek yakalama gibi etkinliklerden uzak kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çelenk töreni düzenlendi. Karasu Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Karasu Liman Başkanı Ahmet Akalan, Liman Başkanlığı personeliyle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akalan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Çelenk töreni sonrası ilçe protokolü ve denizciler, Yenimahalle'de bulunan Karasu Liman Başkanlığı önünden tekne ile Karadeniz'e açılarak deniz şehitleri anısına dua etti. Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, Karasu Liman Başkanı Ahmet Akalan ve protokol üyeleri, Karadeniz'e çiçek bıraktı. İlçe protokolünün denize açılması sırasında Karasulu balıkçılar ve tekne sahipleri de Türk Bayrakları asılı olan tekneleriyle korna ve siren çalarak eşlik etti. Sportif ve sosyal etkinliklerin yapılmaması nedeniyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, devlet töreni havasıyla sona erdi.