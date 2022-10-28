Karasu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Karasu'da da düzenlenen çelenk töreniyle kutlanmaya başladı. Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları çerçevesinde Karasu Kaymakamlığı önündeki Atatürk heykeline çelenkler bırakıldı.

Cumhuriyet'in 99. yılı kutlama programı çerçevesinde Karasu Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Atatürk heykeline çelenklerin bırakılması ile birlikte kutlama programı başlamış oldu. Törende kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla çelenk töreni sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumartesi günü saat 10.30'da Karasu Kaymakamlığı makamında tebriklerin kabulü ile devam edecek. Saat 11.00'de ise Karasu Şehir Stadı'nda gösteri programı düzenlenecek. Aynı gün saat 19.00'da gerçekleştirilecek olan fener alayı ile kutlama programları sona erecek.