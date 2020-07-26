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Karasu'da akıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Karasu ilçesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan ailesiyle birlikte Karasu ilçesindeki yazlıklarına gelen ve ailesiyle birlikte denize giren 13 yaşındaki Esra Kürekçi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine cankurtaranlar ve vatandaşların aramaları sonucu bulunan 13 yaşındaki minik Esra sahil kenarına çıkarıldı. Sahil kenarında yapılan il müdahale sonrasında sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk, minik Esra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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