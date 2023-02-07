Karasu'da dalgalar karaya vurdu: 10 iş yeri zarar gördü, yollar çöktü

Sakarya'nın Karasu ilçe sahilinde etkili olan kuvvetli rüzgar kıyıda tahribata yol açtı. Denizde oluşan dalgaların karayı dövdüğü yürüyüş yolu ile bölgedeki 10 iş yeri zarar gördü.

Karasu'nun Yeni Mahallesi'nde şiddetini arttıran rüzgar, fener mevkiinde su baskını oluşturdu, yürüyüş yolları sular altında kaldı. 10 iş yeri dalgalar ve rüzgar sebebiyle zarar görürken kaldırımlarda çökme meydana geldi. Duruma tepki gösteren Yeni Mahalle Muhtarı Ali Beyaz, Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü bölgede yarım kalan mendireğin yapılmamasından kaynaklı olarak fırtınanın bölgeye zarar verdiğini söyledi. Beyaz, “Sakarya Nehri ağzında bulunan mendireğin tamamlanmaması sebebiyle fırtına, mahalleye ve nehir üzerindeki restoranlara zarar verdi. Üç yıldan beri çökme meydana gelen yürüyüş yolu tamamen çökme riskiyle karşı karşıya. Hava şartları olumsuz devam ederse bölgeye girmek mümkün değil. Kıyı kesimindeki evlerin de altı oyuluyor. Acilen müdahale edilmesi gerekiyor” dedi.