Karasu'da en çok o isim ve soy isimlerde değişiklik oldu

İçişleri Bakanlığı'nın ad soyad değişikliğini içeren uygulaması, Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşlar tarafından ilgi görülmeye devam ederken 2020 yılında toplam 21 değişiklik kabul edildi.

2017 yılında başlatılan İçişleri Bakanlığı'nın yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanıyan düzenleme; ülke genelinde olduğu gibi Karasu'da da yoğun ilgi gördü. Uygulama sayesinde Karasu'da 2020 yılında isim ve soy isim değişikliğinde toplam 21 değişiklik başvurusu kabul edildi. Başvuru ile düzeltilen isimler arasında; Hatçe, Penpe, Pempe, Konca, Aişe; soy isimler arasında ise Çoşkun, Çoşğun, Kablan, Top, Bıyık, Şemşek, Kocabuga ve Cüma dikkat çekti. Soy ismi değişikliğinde aile reisinin başvurması halinde 18 yaşından küçük aile bireyinin de soy isminde değişiklik yapıldığı, ancak 18 yaşından büyük ise vatandaşın kendi isteğiyle değiştirebileceği öğrenildi.