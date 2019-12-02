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Karasu'da İstiklal ve Mevlana Caddeleri yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt yenileme çalışmaları Karasu’da devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt yenileme çalışmaları Karasu'da devam ediyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları Karasu'da devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan İstiklal ve Mevlana Caddelerinde toplam bin 800 metrelik güzergahı yeni yüzüne kavuşturacak olan Büyükşehir yol bakım ekipleri, 500 metrelik kısma bin 450 ton sıcak asfalt kullanarak 1. etap çalışmalarını tamamladı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağı ifade edilirken; çalışmalar boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uyulması noktasında hassasiyet çağrısında bulunuldu.

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