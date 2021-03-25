Karasu'da karantinalara yenisi eklendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde artan vaka sayılarına yenisi eklendi. İlçede bir günde yedi hane daha karantina altına alınırken son bir hafta içerisinde uygulanan hane karantinası 42'ye ulaştı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda pozitif vakaların ortaya çıkmasıyla birlikte Karasu'da hane karantinaları sürüyor. 24 Mart Çarşamba günü İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında düzenlenen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bir günde yedi hane karantinaya alındı. Buna göre; Kabakoz Mahallesi'nde bir, Kuzuluk Mahallesi'nde bir, Tuzla Mahallesi'nde bir, İncilli Mahallesi'nde bir, Yalı Mahallesi'nde ise üç hane karantinaya alındı.

Bir haftada 42 hane karantinası

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için uyulması gereken kurallara ilişkin alınan tedbirler kapsamında bir hafta içerisinde Karasu ilçesinde toplam 42 adrese hane karantinası uygulandı. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.