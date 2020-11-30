Karasu'da kısıtlamalara uymayan 35 kişi ve 5 işletmeye ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen yasak ve kısıtlamayı ihlal eden 35 kişi ve 5 işletmeye idari para cezası kesildi.

Karasu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında işyeri, işletme ve şahıslara getirilen yasak ve kısıtlamalara yönelik denetimler devam ediyor. İlçede hafta sonu polis sorumluluk bölgesinde sokağa çıkma ve yaş kısıtlaması, belirtilen alanlarda sigara içilmesi ile maske takılmamasına yönelik toplamda 25 kişiye idari para cezası kesildi. Ayrıca, getirilen kısıtlama ve yasaklara uymadığı gerekçesi ile 5 işletmeye de tutanak tutuldu.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere kuralları ihlal eden 10 kişiye toplamda 31 bin 500 lira idari para cezası kesildi.