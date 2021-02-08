İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karasu'da kısıtlamayı ihlal eden 26 kişiye 81 bin TL ceza kesildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 26 kişiye 81 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 26 kişiye 81 bin 900 TL para cezası uygulandı.


Toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında çalışmalarını sürdürdü. Denetimler kapsamında ilçe genelinde kısıtlamayı ihlal eden 26 kişiye toplamda 81 bin 900 TL para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.