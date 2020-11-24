İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karasu'da öğretmenler günü coşkusu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü büyük coşkuyla kutlandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü büyük coşkuyla kutlandı.


24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Karasu ilçesinde bulunan Kaymakamlık binası önünde bir tören düzenlendi. Düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, ilçe protokolü ve öğretmenler katıldı. Atatürk anıtına çelengini sunmasıyla başlayan tören sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Turhan, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak, “Öğretmen her şey değil ama her şeye açılan bir kapıdır. Öğretmen, şairlerin gönlündeki sevdalı şiir, rüzgarın önündeki türkü, bebeklerin kulaklarındaki ninni, bayrakta ay yıldız, üstümüze doğan bir güneş” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.