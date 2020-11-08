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Karasu'da okey oynatan 1 kahvehaneye cezai işlem uygulandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında yasak olmasına rağmen okey oynatan 1 kahvehane ile maske takmayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında yasak olmasına rağmen okey oynatan 1 kahvehane ile maske takmayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.


Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik ekiplerince GBT ve korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. 20.00-22.00 ve 22.30-23.30 saatleri arasında Özpınar Kavşağı, 32 Evler ve Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen denetimler kapsamında 245 şahıs ve 90 araç sorgulandı. Ekiplerce 47 tane iş yeri ile 5 tane düğün salonu kontrol edilirken, denetimler sırasında yasak olmasına rağmen okey oynatan bir kahvehane ile maske takmayan 5 kişiye de cezai işlem uygulandı. Denetimler esnasında durdurdukları araçlarda GBT sorgusu yapan ekiplerce, 1 yoklama kaçağına da tutanak tanzim edildi.

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