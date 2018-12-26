Karasu'da polis ekipleri 1 haftada 631 GBT kontrolü yaptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık uygulamalar kapsamında 631 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan uygulamalar aralıksız sürüyor. Son bir hafta içerisinde ekiplerce gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 631 kişinin GBT kontrolleri yapıldı. Uygulamalarda durdurulan 290 araçtan 23'üne işlem yapılırken 3 araç ise trafikten men edildi. Uygulamalarda toplam da 4 bin 481 TL para cezası kesildiği öğrenildi.