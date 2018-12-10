Karasu'da polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen 2 günlük şok uygulamada, 1 şüpheli gözaltına alınırken işlem gören 22 araçtan ise 1'i trafikten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan şok uygulamalar aralıksız sürüyor. Ekiplerce son 2 günde gerçekleştirilen şok uygulamalar kapsamında durdurulan 38 araçtan 22'sine işlem yapılırken 1 araç ise trafikten men edildi. 61 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler 1 kişiyi gözaltına aldı. Uygulamalar kapsamında toplamda 12 bin 799 TL ceza para cezası kesildiği öğrenildi.