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Karasu'da polis uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik uygulamaları ilçe genelinde devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Karasu'da ekiplerce son 1 hafta içerisinde yapılan uygulamalar kapsamında 358 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Yapılan GBT'ler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edilirken, trafikte çeşitli suçlardan ise 12 bin 547 TL cezai işlem uygulandı.

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