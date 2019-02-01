Karasu'da Sezi Eratik, pilot okul seçildi

Uluslararası alanda gerçekleştirilen ve Türkiye'de sadece 217 okulun dahil olduğu bir projeye Sakarya'dan iki okulla birlikte Karasu Sezi Eratik Ortaokulu da pilot okul olarak seçildi.

Dünya genelinde uygulanan ve yabancı dilde kısaltması TIMSS olan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması Sınavı için Sakarya'dan üç pilot okul belirlendi. Adapazarı Arif Nihat Saya Ortaokulu ve Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile birlikte ilimizi temsilen Karasu'dan da Sezi Eratik Ortaokulu, uluslararası sınava dahil edilen okul oldu.

Yalnızca Türkçe ve matematik başarısının ölçüldüğü sınava beşinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin katıldığını söyleyen Okul Müdürü Servan Sever, “Gerçekleştirilecek olan sınavla ülkelerin eğitimdeki gelişmişlik düzeyini ortaya koyan bir sıralama ve başarı düzeyi ortaya çıkartılıyor. Bakanlığımız bu sınava hazırlık olması amacıyla dört yıldır bir Türkiye genelinde ABİDE (Akademik Becerilerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi) sınavını uyguluyor. ABİDE sınavı her sene 8.sınıflara uygulanıyor. Bir önceki sene Sakarya'da her ilçeden bir okul seçilmişti. Sakarya da pilot bölgeydi ve okulumuz pilot okullar içerisinde yer alıyordu. Bu senenin birinci dönemi ise belirlenen bazı illerden ilden üç okul seçildi” diye konuştu.

Sezi Eratik Okul Müdürü Servan Sever, “TIMSS sınavına yine bizim okul seçildi. Türkiye genelinde 60 ilden 217 okul bu sınava katılacak. Sınav nisan ayında olacak. Sınav soruları uluslararası ölçekte hazırlanıyor. Sınava girecek öğrenciler, rastgele seçilecek ve bizlerin dahi seçilen öğrencilerin kim olduğuna dair haberimiz olmayacak. Sınav sonuçları Türkiye'de değerlendirilmeyecek, brüt bir sıralamaya da tabi tutulmayacak. Amaç Türkiye'de hangi alanlarda başarılı ve başarısız olunduğuna dair sonuçlar alınacak” şeklinde konuştu.