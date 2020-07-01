Karasu'da yapılması planlanan taş ocağına mahalleliden tepki

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir grup vatandaş yapılması planlanan taş ocağı alanına giderek tepki gösterdi. Taş ocağını istemeyen vatandaşlar ise Vali Çetin Oktay Kaldırım'a seslendi.

Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından doğal alana yapılması planlanan taş ocağı projesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. İddiaya göre, 200 haneyi etkileyecek projeye mahalle sakinleri tepki göstererek, yeşil alanın korunması gerektiğini savundu. Mahalle sakinleri taş ocağı yapılması planlanan alana gelerek Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a seslendi. Vali Kaldırım'a seslenen Hürriyet Mahalle muhtarı Abdurrahman Denizhan, “1950 yılından itibaren kurulu olan mesire alanımıza taş ocağı yapılacak. Burası adeta bir kuş cenneti. Buraya nasıl kıyacaklar? Nasıl müsaade ettiler? Ben Sakarya Valisini buraya davet ediyorum. Kendileri buraya gelip tamam derlerse, devletimize bir şey diyemeyiz. Ancak bu gördüğünüz kuş cennetini eğer bozup da taş ocağı yapacaklarsa, kurulu düzen ne olacak? Ben muhtar olarak köylümün yanındayım. Ben bizi yöneten herkesten yardım istiyorum. Valimizi bu alana davet ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı buraya çağırıyorum” dedi.