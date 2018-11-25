Karasulu balıkçılardan Büyükşehir'e teşekkür

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada malzeme birikmesi nedeniyle yaşanan sığlık sorununu gidermek için çalışmalar sürüyor.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Fuat Sezer, çalışmalar ile ilgili olarak taleplerine destek verildiği için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na teşekkür etti. SASKİ tarafından Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler veren İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, “Karasu Su Ürünleri Kooperatifi temsilcileri konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'ndan destek talebinde bulundular. Bizler de Başkanımızın direktifleri doğrultusunda biriken malzemelerin temizliğini yapabileceğimiz niteliğe sahip bir paletli iş makinesi ile müdahalede bulunmaya başladık. Şu anda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde yaşanan sığlık problemini gidererek bölgeyi teknelerin geçişine uygun hale getirmiş olacağız” dedi.

Yağışların azlığından dolayı Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada tıkanma olduğunu söyleyen Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Fuat Sezer, “İçeride mahsur kaldık desek yeridir. Su seviyesi 40-50 santimetreye kadar düşmüş olduğu için denize açılamıyor, avcılık yapamıyoruz. Bunun üzerine talebimiz doğrultusunda sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız, SASKİ Genel Müdürümüz ve Kaymakamımız konuyla ilgilendiler. Bize geçici çözüm olarak paletli iş makinesi gönderdiler. Şu anda nehir ağzında biriken malzemeleri temizlemek için çalışmalar sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından denize çıkmaya başlayacağız. Böylece vatandaşlarımız tekrardan daha ucuz balık yemeye başlayacaklar. Bu geçici çözümün ardından kalıcı çözüm olarak ihale aşamasına gelmiş olan ıslah ve balıkçı barınağı çalışmasının da bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Bu bizim sıkıntımızı kalıcı olarak giderecektir. Çünkü diğer barınaklar bize çok uzak ve maalesef bu tip durumlar yaşanabiliyor” diye konuştu.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi 2. Başkanı Ali Osman Karaman ise, “50-60 teknemiz mahsur kaldı ve denize çıkamıyorlar. Burada en az 300-500 kişi ekmek yiyor. Sağladıkları çözüm için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Balıkçı barınağımız yapıldığında bu tarz sorunlar tamamen ortadan kalkacak ve bölgede yaşanan erozyon sorunu son bulacaktır” şeklinde konuştu.