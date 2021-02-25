Karasulu iş insanından ihtiyaç sahibi çocuklara tablet desteği

İstanbul'da ikamet eden Karasulu iş insanı, uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklara 200'ün üzerinde tablet desteğinde bulundu. Tabletler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne takdim edilmek üzere Türk Kızılay Karasu Şubesi'ne teslim edildi.

Türk Kızılay Karasu Şubesi'ne İstanbul'da ikamet eden Karasulu iş insanı Necdet Yanık tarafından 200'ün üzerinde tablet bağışında bulunuldu. Tabletler Karasu şubesine teslim eden Necdet Yanık'ı Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki, Türk Kızılay Karasu Şubesi Başkanı Adem Ekşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan ve Türk Kızılay Karasu gönüllüleri karşıladı. Tabletler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne takdim edilmek üzere Türk Kızılay Karasu Şubesi'ne teslim edildi.

Milli eğitim camiası olarak çok mutlu günlerden bir gün yaşadıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, “Kıymetli başkanlarım ve bağışçılarımla beraberiz. Bu salgın sürecinin en hassas konularından bir tanesi olan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, öğrencilerimize tablet ulaştırma konusuydu. Kızılay, bağışçılarımız ve milli eğitim olarak bu çocuklarımıza bir el uzatma imkanı oldu. Bu konuda bizi yalnız bırakmayan Türk Kızılay'ımıza, şu anda bizimle beraber olan bağışçılarımıza tüm milli eğitim camiası olarak şükranlarımı sunuyorum. Bugün el atmış olduğumuz öğrenciler, yarın bu ülkenin başına geçecek ve bu ülkeyi yönetecek. Dolayısıyla bu yavrularımızın eğitilmesi çok önemli. Eğitimciler olarak, ‘Eğitimde kaybedecek olduğumuz tek bir öğrencimiz dahi yok' diyoruz” dedi.

Okullarımıza devletin destekleri ve kampanyalarla tabletler ulaşıyor

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim kampanyası başladığını söyleyen Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, “Pandemi sürecinde uzaktan eğitim kampanyası başladı. Çocuklarımız tabletlerle öğrenimine devam etmeye başladı. Devletimiz çok güçlü. Hiçbir çocuğumuzun tablete ihtiyacı olmamasını düşünerek okullarımıza devletin destekleri ve kampanyalarla tabletler ulaşıyor. Ama biz de Türk Kızılay olarak küçük bir kampanya başlattık. Karasu'da da güzel bir törendeyiz. Bağışçılarımızın 200'ün üzerinde tableti, 200'ün üzerinde öğrencimize ulaştırma toplantı törenindeyiz. Biz bu konuda Karasu şubemize, Sakarya şubemize, bağışçımıza milli eğitim müdürlüğümüze de destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu kampanyalarımız, Türkiye çapında devam ediyor. Biz de karınca kararınca öğrencilerimize yetişmeye çalışıyoruz. Emeği geçenlere minnettarız, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.