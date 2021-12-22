Karasu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yüksek mahallelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Geçtiğimiz haftadan bu zamana Meteoroloji'den gelen uyarılar sonrası Sakarya'nın Karasu ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçenin çevre yüksek mahallelerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karasu ilçesi için Meteoroloji'den gelen uyarılar sonrasında dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış, ilçe merkezinde kısa sürede etkisini gösterirken çevre yüksek mahallelerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu. Kurudere Mahallesi'nin merkezinde kar kalınlığı 5, mahallenin yüksek kesimlerinde 10, Çamdağı olarak bilinen bölgede ise 20 santimetreyi buldu.

Kurudere Kooperatifi'ne ait kepçelerin yol kapanma ihtimaline karşı hazır tutulduğunu belirten Mahalle Muhtarı Hasan Emanet, “Şu an için sıkıntılı bir durumumuz, kapanan yollarımız yok. Buzlanmaya karşı özellikle okul yollarına ağırlık vererek tuzlama çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi bulan Ortaköy Mahallesi Muhtarı İsmet Turan, “Mahallemizde sıkıntılı bir durumumuz yok. Vatandaşlarımızı su sayaçlarının donmasına karşı önlem almaları konusunda sık sık uyarıyoruz. Kışın mahallemizde ikamet etmeyen vatandaşlarımız ise, yakınlarını arayıp tedbir almaları gerekiyor” diye konuştu.

Karasu'nun en yüksek mahallerinden biri olan Yeşilköy Mahallesi'nde de kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava şartlarının etkisini gösterdiği süreç içerisinde belediye ile işbirliği içerisinde olduğunu ifade eden Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Eyüp Dinç ise, yollarında henüz bir sıkıntı olmadığını ve vatandaşları don olayı ihtimaline karşı gerekli tedbirleri almaları yönünde sık sık uyardıklarını söyledi.