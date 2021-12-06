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Karate Turnuvasında Büyükşehir'den 6 madalya

Sakarya Büyükşehir Karate Takımı sporcuları Hendek’te düzenlenen karate turnuvasında 470 sporcu arasından dereceye girerek yeni bir başarıya imza attılar.

Sakarya Büyükşehir Karate Takımı sporcuları Hendek'te düzenlenen karate turnuvasında 470 sporcu arasından dereceye girerek yeni bir başarıya imza attılar.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcularımız, Hendek'te 4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenen iller arası Ümit Genç ve U-21 Karate Turnuvasında dereceye girdiler. 17 İl ve 72 kulüpten toplam 470 sporcunun katılım sağladığı turnuvada Büyükşehirli sporcular isimlerini kürsüde duyurdular. Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Şampiyonayı başarıyla tamamlayan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

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