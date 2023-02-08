Karda kapanan 41 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmaları çerçevesinde ulaşıma kapanan 67 mahalle yolundan 41'i ulaşıma açarken kalan kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Şehrin dört bir yanında devam eden soğuk hava ve kar yağışı sonrası bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. Bu çerçevede büyükşehir ekipleri saat 08.30 itibariyle kapanan 67 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarına başlandı. Çalışmalar bünyesinde 41 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kalan 26 mahalle yolunda hummalı çalışma devam ediyor.