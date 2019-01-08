Karda kayarak evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sapanca ilçesi Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Osman Zeki Cirit idaresindeki 34 RV 6362 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinden yokuş aşağıya inmek isterken kar yağışı sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak yokuş aşağıya doğru kaymaya başlayan otomobil, bir evin istinat duvarına çarparak yaklaşık 5 metre kadar aşağıya uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cirit, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, evli ve iki çocuk babası olan Osman Zeki Cirit'in, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkan Yardımcısı Cem Gün'ün kayınpederi olduğu öğrenildi. Cirit'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.