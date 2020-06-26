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Kardeş belediyeden Serdivan Belediyesine iade-i ziyaret

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, kardeş belediyeler projesi kapsamında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu.

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, kardeş belediyeler projesi kapsamında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.


İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'i makamında ağırlayan Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan'da hayata geçirilen projelerin yanı sıra korona virüsle mücadele kapsamında pandemi sürecinde yapılan çalışmaları da Başkan Kepez'le paylaştı. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'e belediyenin birimlerini ve maske üretim tesisini gezdiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediye olarak hizmet anlayışlarının şeffaflık ve sürat olduğunu ifade etti. Fikir Sanat Akademisi bünyesindeki çalışmalara da ayrı bir önem ve hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Alemdar, pandemi sürecinde eğitimlere ara veren Akademi'de maske üretim tesisi kurduklarını ve üretilen maskeleri vatandaşlara görevli personel aracılığıyla ulaştırdıklarını belirtti. Misafirperverliğinden dolayı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür eden Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Başkan Alemdar'a çalışmalarında başarılar diledi.

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