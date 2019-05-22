Kardeşi, kooperatif başkanı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre mal paylaşımı konusunda yaşanan kavgada kooperatif başkanı olan ağabeyini kardeşi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Karapürçek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.S. mal paylaşımı nedeniyle Karapürçek 111. Nolu Tırcılar ve Kamyoncular Kooperatifi Başkanlığı yapan ağabeyi Mehmet Sert ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeş A.S. ağabeyi Mehmet Sert'i başından vurdu. Vurulan ağabey Sert olay yerinde hayatını kaybederken polis şüpheli A.S.'yi gözaltına aldı.

Mehmet Sert'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.