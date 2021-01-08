İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kardeşiyle boşanma aşamasındaki taksi sürücüsünü yaralanan şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki araçtan ateş ederek taksi durağındaki sürücüyü yaraladıkları belirlenerek polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişiden 1’i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki araçtan ateş ederek taksi durağındaki sürücüyü yaraladıkları belirlenerek polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671. Sokak'taki taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y., şoför olarak çalıştığı taksi durağına aracını park etti. Daha sonrasında aracından inen sürücü E.Y.'ye yoldan geçen hafif ticari araç içerisinden ateş açıldı. Yaralanarak yere yığılan E.Y., bölgede bulunan özel bir hastanedeki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksici E.Y.'yi yaralayan şahsın ise boşanma aşamasında olduğu eşinin erkek kardeşi T.T. olduğu belirlendi.


Polis ekiplerinin takibi sonucu eniştesini silahla yaralayan T.T. ve yanındaki 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.