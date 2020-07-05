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Kardeşlerinin tedavi masraflarını karşılamak için girdiği fabrikada hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz, Türk bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz, Türk bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.



Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 gün önce meydana gelen patlamada 26 yaşındaki Halis Yılmaz hayatını kaybetmişti. Yılmaz'ın cenazesi Erenler ilçesi Türbe Caddesi 1046 Sokak'ta bulunan baba evine Türk bayrağına sarılı tabutuyla getirildi. Baba evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında 26 yaşındaki Halis Yılmaz'ın naaşı Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.



Öte yandan, patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz'ın iki kız kardeşi olduğu ve kardeşlerinin sürekli tedaviye ihtiyaç duyduğu öğrenildi. Kardeşlerinin tedavi masraflarını karşılamak için fabrikaya giren Yılmaz için çevresi, güler yüzlü, çalışkan ve hayat dolu bir insan olduğunu belirtti.

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