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‘Kare As' ayakta alkışlandı

Adapazarı Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini şehir insanı ile buluşturmaya devam ediyor.


Kasım ayı programı kapsamında, 1001 Sanat tarafından sahnelenen Kare As, Orhangazi Kültür Merkezi'nde Adapazarlı sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte çok sayıda tiyatro sever katıldı.


Yönetmenliğini Zuhal Öztürk'ün yaptığı, iki perdeden oluşan ve yaklaşık iki saat süren tiyatro oyunu izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. 500 bin liralık bir mirasın davetsiz misafirleri, resmiyetsiz avukatları ve miras uğruna gerçek olmayan ressamların çizdiği resimlerin konu edildiği oyunun sahnelendiği salonda kahkahalar eksik olmazken, oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.


Oyun sonunda gösterdikleri performans nedeni ile oyuncuları tebrik eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Çok keyifli bir akşam geçirdik, sanatçılarımızı kutluyorum. Adapazarı'mızın kültür sanat yaşamına katkı sunmak için hazırladığımız etkinliklere ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kültür ve sanata desteğimiz sürecek” dedi.

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