Karın şişliği sandı, 18 kiloluk kitle çıktı

Sakarya'da karın şişliği ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye baş vuran 88 yaşındaki kadının vücudundan 18 kilogram ağırlığında kitle çıkartıldı.

Adapazarı ilçesinde ikamet eden 88 yaşındaki Ünzile Akyüz, karın şişliği, nefes darlığı ve yürüyememe şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları kliniğine başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde yaşlı kadının sol yumurtalıktan kaynaklanan karın bölgesinde anormal biçimde büyümüş bir kitle olduğu tespit edildi. Yapılan hazırlıklar sonrasında Jinekolojik cerrahi Uzmanı Dr. Osman Köse tarafından acil olarak ameliyata alınan Akyüz'ün karnından 18 kilogramlık kitle çıkarıldı. Gerçekleşen ameliyat sonrasında yaşlı kadının durumun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.