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Karla buluşan Sakarya'da kartpostallık görüntüler

Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kent merkezi beyaza büründü.

Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kent merkezi beyaza büründü. Karla buluşan kentte ise seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrasında hafta sonu ve haftanın ilk günü hafif şekilde görülen ve ciddi bir örtü oluşturmayan kar yağışı, dün gece kent merkezini beyaza bürüdü. Şehrin merkez ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 30 santime kadar ulaştı. Öte yandan, şehrin simge noktaları olan merkez ilçedeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Dar Sokak ve Şemsiyeli Park'ta kartpostallık görüntüler oluştu.


Kar yağışının başlamasıyla teyakkuza geçen ekipler ise kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol, durak gibi ana arterlerde kar küreme çalışmaları yaptığı görüldü.

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