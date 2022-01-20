Sakarya'da kar yağışı sonrasında Hendek ilçesinin bin 722 rakımlı Dikmen Yaylası'nda karlar altında kalan evler ve doğa, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında Hendek ilçesinin bin 722 rakımlı Dikmen Yaylası beyaza büründü. Yer yer kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı yaylada karın içine gömülen evler ve doğa, seyrine doyumsuz manzaralar sundu.