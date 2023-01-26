Karne alan miniklere "Afacan Maymun" sürprizi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Afacan Maymun" adlı tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ara tatile giren çocuklar için dolu dolu etkinlik takvimi hazırladı. Mehmet Furkan Özel'in yazıp yönettiği "Afacan Maymun" oyunu, AKM'de sahnelendi. Oyun, saat 11.00 ve 14.00 olmak üzere 2 seansta gerçekleştirildi. Miniklerin yoğun katılımıyla gerçekleşen oyunda, çocuklara yalan söylemenin kötü bir alışkanlık olduğu, kimsenin küçümsenmemesi ve yardımlaşmanın önemi gibi birçok konu vurgulandı. Afacan Maymun, Kral Aslan, Dik Kulak Tavşan ve Bayan Baykuş adlı karakterler, miniklere eğlenceli anlar yaşatırken, oyunun ardından sahneye çıkan çocuklar, oyuncularla birlikte dans edip hatıra fotoğrafı çektirdi.