Kart54 dolumu için yeni bina hizmete açıldı

Bu kapsamda Kart54 dolumu ve kart kişiselleştirmeleri için Kudüs Caddesi'nde bulunan taş binada hizmet sunulmaya başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, Orta Garaj'da bulunan Kart54 kişiselleştirme ofisinin yeni yerinde hizmet sunmaya başladığını açıkladı. Kudüs Caddesinde bulunan taş binada Kart54 dolumu ve kişiselleştirmelerin yapılmaya başladığını belirten Berberler, “Toplu taşımada maksimum memnuniyet hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, bütüncül bir yaklaşım getiriyoruz. Bu kapsamda kişiselleştirme ve Kart54 noktamızı daha iyi şartlara kavuşturduk. Hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunacağız. Kudüs Caddesi'nde bulunan taş binada Kart54 dolumu ve kişiselleştirme yapılmaya başlandı” dedi.