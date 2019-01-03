Kart54 kullanımı 110 milyona ulaştı

Kart kullanımını arttırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, 115 bayi ve 10 adet kiosk noktasıyla hizmet sunduklarını belirterek yeni sistem ile internet üzerinden doldurma işleminin yapılabileceğini ekledi. Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “2018 yılı içerisinde Sakarya'da kullanılmakta olan Kart54 sistemini vatandaşlarımız için yeniledik. Yaklaşık olarak 700 aracımızda bulunan validatör sistemimizi günümüz teknolojisine uygun bir şekilde değiştirdik. Kart54 dolum noktalarımız olan bayi sayımızı 115'e çıkarttık. 10 kioks noktamız hizmet sunuyor. Öte yandan yeni sistemle internet üzerinden kart doldurma ve Kart54 olmayan kişiler kredi kartları ile validatörlerde okutma yapabilecekler” dedi.

Kart54'ün ulaşımda tek seçenek olduğunu ifade eden Fatih Pistil, “Bu kapsamda Kart54 kullanan vatandaşlarımızın hareketliliğini, otobüs seferlerini, kaç kişinin aynı otobüsü kullandığını ve daha uygun seferleri sağlayabilmek adına bir yol haritası izleyebiliyoruz. Akan trafikte şoförün dikkat bozukluğunun olmaması için Kart54 sisteminin kullanımını önemsiyoruz. Yeniliklerimizi sadece bunlar ile sınırlandırmıyoruz. Araçlarımızın içinde yolcu bilgilendirme sistemini devreye alacağız. Kamera sistemi ve yolcu bilgilendirme sistemleri sayesinde vatandaşlarımız hangi durakta olduklarını görebilecekler. Mobil uygulamamız olan SAKUS sitemini de yenileyerek her durağı harita üzerinde tanımlayacağız. Bu sayede Akıllı durak sistemini tüm mobil telefonlarda kullanabilme imkanı sunacağız” dedi.

Pistil, “Otobüslerimizin içinde kullanmış olduğumuz prizler sayesinde vatandaşlarımız telefonlarını şarj edebiliyor. Test aşamasında olan wi-fi ağımızı da inşallah araçlarımızın hepsinde yeni dönemde kullanmaya başlayacağız. Kişiselleştirme ofislerinde mesai saatleri artırılarak yolcu taleplerine uygun olarak 07.30 - 18.30 arası hizmet sunulacak. Kişiselleştirme ofisleri Donatım, Orta Garaj ve Kampüste yer alıyor. 2018 yılı içerisinde Kart54 kullanımı için 124 bin 887 kişi başvuruda bulundu. Sakarya'da Kart54 kullanan kişi sayısı 420 bin 857 kişiye çıkmış oldu. Hizmete alındığı günden bu yana Kart54 kullanımı 110 milyona ulaştı. Son olarak şehrimizde bulunan Akıllı Durak sayımızı da arttıracağız” diye konuştu.