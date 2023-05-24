Kasap dükkanında yaşanan cinayetin şüphelisi tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi kasap dükkanında silahla vurarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen iş yeri sahibi Serkan H. ile Serkan Canbaz arasında tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan olayda kasap dükkanı sahibi Serkan H., yanında bulundurduğu silah ile Serkan Canbaz'ı vurdu. Serkan Canbaz, hayatını kaybederken şüpheli Serkan H. ise olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Şüpheli Serkan H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca ‘Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.