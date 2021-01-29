İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasasına yüklediği aşırı yük kazaya davetiye çıkarttı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı.


Serdivan ilçesi Yazlık Kavşağı üzerinden Çevre Yolu Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği ağaçlar adeta kazaya davetiye çıkarttı. Kasadaki ağaçların her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olurken, kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.