Kasım ayı Kültür Sanat Etkinlikleri sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Türkler Ortaya Çıkınca' konulu söyleşi ile sona erdi.

Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenen programa konuşmacı olarak Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Taşağıl katıldı. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, “Türk tarihinin ileri ya da geri tarihi diye bir durumu yoktur. Türk milleti tarihin bilinen tüm zamanlarında varlığını sürdürmüş bir toplumdur. Geniş bir haritaya yayılan Türkler, Avrupa'dan Marikuri'ye kadar birçok yerde görülmüştür. Türkler göç eden bir toplum yapısına sahipti, bu göçler Türklerin hayatta kalmasını sağladı. Atları evcilleştirmek göç eden bir toplum için kaçınılmaz bir durum oldu. Tarihte ilkleri, enleri başaran bir milletin torunlarıyız. Yabani bir hayvanı evcilleştirmek dile kolay ama zor bir durumdur” dedi.

Konuşmasına devam eden Taşağıl, “Türkler önemli tehlikelere karşı; kıtlık, düşman baskınları, sayıca az olduğu savaşlar gibi durumlarda neslini devam ettirebilmek için günümüzde stratejik geri çekilme olarak adlandırılan asıl göç dediğimiz çözüm yolunu uyguladı. Türklerin boylar halinde yaşaması varlığının bu denli kalıcı olmasını sağladı. Türk tarihini anlamak ve çözmek için boy sistemini iyi kavramak gerekmektedir. Boylarda en ilginç bulduğum durum Kıpçaklarla ilgilidir. Kıpçaklar; Batı Macaristan, Romanya, Karadeniz'in kuzeyi, Kafkaslar, Mısır, İran'ın Kuzeyi, Hindistan' a kadar çok geniş bir haritada var olmuştur. Ancak günümüzde Kıpçaklar diye bir devlet yoktur. Yine de dünya nüfusuna baktığımızda soyu Kıpçaklara dayanan milyonlarca insan vardır ve bu milyonlarca insanın kurduğu devletler bulunmaktadır” diye konuştu.

Taşağıl, “Göçler sayesinde Türklerin birçok kültürle etkileşime girmiştir. Birçok coğrafyada olmak demek birçok iklimle hava koşuluyla da olmak demektir. Dağlık bir bölgeye yerleşen boyların dağları oyarak ev yaptıkları, ormanlık bölgede yaşayanlar ahşap evlere, Karasal iklimin görüldüğü Doğu Anadolu gibi bölgelerde ise kerpiç ev yapısına rastlanmıştır. Sonuç olarak baktığımızda tarihi günümüze uyarlamak açısından, ülkemizi, devletimizi, milletimizi ilgilendiren maddeler de vardır. Bunlardan bazıları şöyledir; iç ve dış düşmanları çok iyi tanıyacak kadar bilgi sahibi olmak, kendi milletinin karakterini bilmek ve olaylar karşısında tavır ve davranışlarını iyi seçebilmek, vatana ihanet edenlerin cezalandırılması, emeğe saygı duyulması, kahramanların ödüllendirilmesi, iç ve dış düşmanların birliğini engellemek gibi. Türk toplumları bu ilkeleri nesillerdir benliğine kazımıştır. Nesillerce devam ettirmiş ve ettirecektir” şeklinde konuştu.