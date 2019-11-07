Kasım ayı Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Medeniyet Değerlerimiz' konulu konferans ile devam etti.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz katılırken; Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Arif Özsoy, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, akademisyenler ve öğrenciler dinleyici olarak yer aldı.

Medeniyeti genel bir çerçevede anlatan Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Medeniyet kavramı, Hz. Peygamber'in Medine'deki varoluş süreciyle izah edilmesi de mümkündür. Çünkü Medine Peygamber Aleyhisselam'dan önce küçük bir kasabaydı ve Hz. Peygamber'in orayı keşfiyle birlikte ‘Medinetün Nebi' Peygamber şehri olmuştur ve oraya Mescid-i Nebi'yi kurarak ashabını ve ümmetini o mescitte gönüllerini imar ederek, nakış nakış dokuyarak İslam medeniyetinin temellerini atmış ve İslam medeniyetini 4 büyük temel üzerine inşa etmiştir. Bunlardan birincisi ve en önemlisi hikmettir, sonrasında ise ebedi risalet, merhamet ve adalet gelir. Anlaşıldığı üzere İslam medeniyetinin en temel değerleri olarak ve insanlığa gerçekten insan olma hazzını tattıran özellikleri itibariyle bu 4 temelin çok önemli ve anlamlı bir yeri vardır” dedi.