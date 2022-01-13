Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Sakarya'da kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen F.Ö. Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.