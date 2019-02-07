Katarakt ameliyatları gözlükten kurtulmak için bir araç

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Hacı Koç, katarakt ameliyatları hakkında bilgi verdi. Koç, katarakt ameliyatları ile gözlükten kurtulma ihtimalinin olduğunu söyledi. Öncelikle kataraktın ne olduğu hakkında bilgiler veren doktor Hacı Koç, “Herkesin gözünün içinde, elastik ve saydam olan bir lens vardır. Yakına ve uzağa bakarken, bu lensler şeklini değiştirerek akomodasyon yapar; yani hedeflenen görüntüye odaklanır. Böylece hem uzağı hem de yakını net görürüz. İlerleyen yaşlarda, özellikle 40'lı yaşların sonrasında lenslerdeki şekil değiştirme ve uyum, lenslerdeki esneklikle birlikte azalmaya başlar. Presbiyopi dediğimiz yakını iyi görememe problemi ortaya çıkar. Bu doğal lensler saydamlığını yitirince de katarakt dediğimiz durum oluşur” dedi.

“İyi bir şekilde değerlendirilmelidir”

Koç açıklamasının devamında, “Katarakt ameliyatlarında, saydamlığını yitirmiş lenslerin içerisindeki materyaller boşaltılarak yerine intraoküler lens dediğimiz göz içi mercekler yerleştirilir. Katarakt ameliyatlarında kullanılan monofokal (tek odaklı) lensler, hastalar için gözlüksüz iyi bir uzak görüşü sağlayabilmektedirler. Multifokal lens teknolojisindeki çalışmaların sonucunda günümüzde iki jenerasyon en çok kullanılan multifokal lens olarak göze çarpmaktadır. Trifokal (üç odaklı) ve EDOF lensler. Bu lenslerin kullanılmasındaki amaç gözlüksüz iyi bir yakın, orta ve uzak mesafe görüşünü sağlamaktır. Trifokal ve EDOF lenslerin birbirlerine avantajlı ve dezavantajlı oldukları mesafeler olduğu için hastanın beklentileri, yaptığı iş, bilgisayar kullanma süresi ve okuma süresi gibi faktörler ameliyat öncesi çok iyi bir şekilde değerlendirilmelidir” diye konuştu.

“Gözlükten kurtulmak için bir seçenek”

Katarakt ameliyatlarından sonra, gözlüksüz iyi yakın, orta ve uzak mesafe görme sağlandığını söyleyen Hacı Koç, ayrıca son zamanlarda katarakt oluşmamış olsa bile, özellikle belli bir yaşın üstündeki kimselerde, belirli şartlarda gözlükten kurtulmak için bir seçenek olduğunu dile getirdi. Koç, genç hastalarda, eğer gözlük numaraları lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek ise multifokal lenslerin kullanılmasının yine bir seçenek olarak gözüktüğünü söyleyerek, “Akıllı lensler olarak bilinen bu multifokal lensler, kontakt lenslerle karıştırılmamalıdır. Kontakt lensler gibi devamlı takılıp çıkarılmazlar. Ameliyatla bir kez göz içine yerleştirildikten sonra, ömür boyu gözün içinde kalırlar. Kontakt lensler gibi renkli değillerdir, saydamdırlar. Ortalama olarak 10-15 dakika süren bir ameliyatla göz içine yerleştirilmektedirler” ifadelerini kullandı.