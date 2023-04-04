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Katılım bankacılığını sektör temsilcilerine sordular

SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri, düzenlenen ‘Sektörle Buluşma’ etkinliğinde banka çalışanlarıyla bir araya geldi.

SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri, düzenlenen ‘Sektörle Buluşma' etkinliğinde banka çalışanlarıyla bir araya geldi.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Sektörle Buluşma' etkinlikleri, uzaktan eğitimle başlayan 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında da devam ediyor. Bu çerçevede, Geyve Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri, bir bankanın çalışanlarıyla bir araya gelerek merak ettiklerini doğrudan sektör temsilcilerine sordu. Öğretim Görevlisi Tolga Güreş'in moderatörlüğünü üstlendiği buluşmada ‘Bankalar İçin Mevduatın Önemi' ve ‘Bankacılık Sektöründe Kadın Çalışanlarının Rolü' başlıklı sunumlar yapıldı.

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