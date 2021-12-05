Kavga etti, hırsını park halindeki arabadan aldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kavga sırasında sinirini alamayan şahıs, park halindeki aracı tekmeledi. Olayla hiçbir ilgisi olmayan araç sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aşağı Aziziye Mahallesi 162. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada grup içerisinden bir kişi, yol kenarında park halinde bulunan otomobili sebepsiz yere tekmelemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sonrası kimliği belirsiz kişi koşarak kayıplara karıştı. Görüntülerde hırsını arabadan çıkaran şahsı arkadaşının sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırması da gözlerden kaçmadı.

"Arabamın suçu ne?"

Araç sahibi Cemil Çakır, “Araba o gün kirliydi, fark edemedim. Sanayiye gittiğimde usta bana, ‘Hayırdır abi, sinirini arabadan mı çıkardın' deyince kapıdaki ayak izini gördüm. Temizlettiğimde kapının içeri doğru göçmüş odluğunu fark ettim” dedi.

Aracına neden zarar verildiğine anlam veremediğini söyleyen Çakır, “Aracımda oluşturduğu zararı geçtim, bir özür dilemesini beklerdim. Durup dururken park halindeki araca neden zarar verilir? Güvenle aracımızı bırakamayacak mıyız?” diyerek sitemini dile getirdi.