Kaybolan kadını AFAD ekipleri fındık deposunda buldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde evinden çıkarak bir daha haber alınamayan kadını AFAD ekipleri fındık deposunda buldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine Jandarma ekipleri tarafından Kocaali ilçesi Şerbetpınar Mahallesinde ikamet eden Z.T. isimli kadının evinden çıkarak bir daha haber alınamadığı bilgisi geldi. Durum üzerine ekipler harekete geçerek 10 AFAD personeli ile 1 köpekli arama ekibi bölgeye sevk edildi. AFAD ekipleri, jandarma ve bölgeyi bilen vatandaşların da desteğiyle bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

Sabaha kadar süren arama çalışmalar sonucu kaybolan Z.T. isimli kadın sığınmak için girdiği fındık deposunda bulundu.